Napoli-Union Berlino, scontri tra i tifosi tedeschi e forze dell'ordine in centro

Scontri tra tifosi dell'Union Berlino e la polizia nel centro di Napoli nella sera di vigilia di Champions.

Negozi distrutti, poliziotti feriti e numerosi fermi. Scena di guerriglia urbana, con devastazione tra la zona di via Roma e Piazza Dante: una vera e propria aggressione alle forze dell’ordine che erano presenti nella zona proprio per timore di incidenti e per le possibili incursioni dei gruppi ultrà di casa.

Già nel tardo pomeriggio era stata presidiata piazza Garibaldi per l'arrivo dei tifosi dell'Union: blindati della polizia e dei carabinieri hanno sorvegliato la zona in attesa del transito dei sostenitori della squadra.

C'era infatti preoccupazione per aggressioni da parte di ultrà del Napoli e anche per il possibile arrivo di tifosi tedeschi privi di biglietti.

Massima allerta nel giorno della partita nella zona dello stadio e nel centro. L'Union Berlino, intanto, si è raccomandato con i propri tifosi affinché non indossino maglie della squadra.