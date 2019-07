Le Universiadi e la città che fa fatica a essere normale

Martedì 16 Luglio 2019, 08:00

Tra molte luci e qualche ombra, le Universiadi sono finite. E, dopo una parentesi festosamente straordinaria, da ieri Napoli è ritornata alla normalità. Ora, quindi, bisogna trovare il modo per far sì che la normalità non si trasformi, come spesso è accaduto, in emergenza, e cioè in quella condizione comunque fuori dall'ordinario, ma in senso negativo, che siamo abituati a considerare inevitabile. Con le Universiadi, che sono state una grande vetrina sul mondo oltre che un bell'evento sportivo, Napoli ha convissuto bene. All'inizio abbiamo avuto grossi problemi con l'adozione del nuovo dispositivo del traffico, ma poi le cose sono decisamente migliorate, e tutti abbiamo potuto notare più pulizia, più decoro, una presenza assai più massiccia del solito della polizia municipale, e per conseguenza meno parcheggiatori abusivi, più disciplina, più ordine.Davanti al televisore oppure di persona abbiamo anche potuto verificare il gran lavoro compiuto per portare a un livello molto più che dignitoso tanti impianti sportivi, cosa che, diciamoci la verità, soltanto un paio di mesi fa poteva ancora sembrarci soltanto una pia illusione. E dunque adesso? Adesso ci converrebbe continuare a vivere come se le Universiadi non fossero finite. Vorremmo dunque che i vigili urbani fossero ancora ai loro posti, e che il decoro di Napoli continuasse a starci a cuore anche se non ci troviamo più sotto i riflettori internazionali.Le attuali disavventure di Roma stanno lì ad ammonirci che basta poco a ricadere in una condizione di minorità, e che ci vuole ancora meno per abituarvisi, nella convinzione che si tratti di un destino ineluttabile.Quanto agli impianti sportivi, poi, adesso dovremmo tenerceli stretti e cari: provvedendo a una seria e costante manutenzione e a una gestione corretta ed efficiente, tale da poter garantire, in futuro, la possibilità che Napoli torni a ospitare grandi eventi internazionali, e che intanto sia in grado di fornire spazi adeguati ai tanti giovani talenti dello sport nati all'ombra del Vesuvio e, ancor più, ai troppi ragazzi che nella nostra città hanno a disposizione soltanto la strada con le sue spesso atroci seduzioni.Normale, dunque, per una volta dovrebbe voler dire: in linea con gli standard europei o, almeno, italiani. L'estate potrebbe aiutarci: potremmo approfittare del parziale svuotamento per perfezionare il grosso lavoro già avviato e verificarne la tenuta, in modo da essere pronti, subito dopo, per impegnarci in quella manutenzione della vivibilità che, al di là di improbabili proclami neo-rinascimentali, dovrebbe rappresentare il maggior impegno nel breve termine. A Napoli, infatti, sappiamo tutti che ogni nuovo spazio di miglioria conquistato va poi difeso con le unghie e con i denti, e che se non lo si fa le migliorie ci mettono davvero poco a trasformarsi in rinnovati fronti di degrado. La modernità è uno spazio aperto fruibile da tutti: ma, per essere degnamente abitato, va presidiato, difeso, tutelato. Solo così può rimanere un patrimonio comune e un valore condiviso.maildurante@gmail.com