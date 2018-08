Giovedì 9 Agosto 2018, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2018 19:11

È stato firmato oggi a Napoli nello studio di un notaio il contratto tra l'Aru (l'agenzia regionale per le Universiadi di Napoli 2019) e la Msc, per la nave Msc Lirica che farà parte del vllaggio atleti per la manifestazione sportiva in programma a Napoli la prossima estate. La nave sarà ancorata nel porto di Napoli e sarà affiancata da un'altra nave che sarà scelta con un bando di gara che proprio oggi è stato inviato all'Anac per le verifiche prima di essere lanciato dal commissario per le Universiadi, Gianluca Basile.275 metri di lunghezza per una una stazza di circa 65.000 tonnellate, con 976 cabine per una capacità di oltre 2.679 passeggeri e 721 membri di equipaggio. Questi alcuni numeri della Msc Lirica. L'ufficializzazione dell'ingaggio della nave è arrivata oggi con la firma del contratto: la grande nave sarà attraccata alla Stazione Marittima nel luglio prossimo per ospitare gli atleti. Msc Lirica ha a bordo 4 ristoranti, 6 bar, 2 piscine, 2 vasche idromassaggio, una discoteca, aree dedicate ai bambini e ai teenager. Chi ha voglia di praticare sport a bordo della nave può scegliere tra il tennis, il basket e la pallavolo; ma anche un percorso jogging, la palestra, il solarium. La nave è anche dotata di un vero e proprio centro benessere, con talassoterapia, bagno turco, sauna, sale massaggi, salone di bellezza e parrucchiere. Completamente rinnovata e rimodernata nel 2015 grazie a un intervento da 200 milioni di euro, MSC Lirica offre nei suoi ristoranti specialità culinarie mediterranee e internazionali.In questo periodo estivo la Msc Lirica è impegnata in crociere nel Mediterraneo orientale che partono ogni settimana da Venezia e Bari alla volta di Grecia e Croazia. A novembre 2018 la nave si sposterà negli Emirati Arabi, offrendo itinerari più lunghi (di 11 e 14 notti), con due overnight a Dubai e, per la prima volta, tappe che arrivano a toccare anche l'India. Successivamente, ad aprile 2019 la nave tornerà in Adriatico per nuovi itinerari inediti sempre verso il Mediterraneo orientale. Resterà lì per tutta la stagione estiva del 2019 ad eccezione del periodo delle Universiadi durante il quale sarà ormeggiata a Napoli.