Allarme bomba all'Università Parthenope, evacuati studenti e professori

Momenti di panico all'Univeristà degli studi di Napoli Pathenope per via di un'allarme bomba. La notizia si è diffusa nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 19 ottobre, tramite un'email inviata alla segreteria dell'Università: «Bomba Isola C4». Il messaggio, risalente al giorno precedente, riguarda però solo la sede dell'Università Parthenope del Centro Direzionale.

I ragazzi presenti dell'edificio sono stati prontamente evacuati, le forze dell'ordine sono giunte sul posto per verificare la veridicità dei fatti.

«Mi trovavo all'interno dell'edificio per sostenere un esame importante quando la professoressa mi ha detto di incamminarmi verso le scale di emergenza perchè c'era una bomba nell'univerisità. Mi sono spaventata. Non sappiamo precisamente cosa sia successo, si vocifera si tratti di uno studente che non voleva seguire le lezioni o sostenere un esame e ha deciso di mandare un'email del genere con l'obiettivo, probabilmente, di far chiudere l'università», ha dichiarato una studentessa.

«Io non ero presente nell'edificio al momento dell'allarme, sono arrivato qui e ho visto tantissimi ragazzi fuori, preoccupati. Probabilmente per oggi sospenderanno le lezioni e gli esami», ha affermato un altro ragazzo.

L'email inviata a circa dieci indirizzi di posta elettronica dell'università, martedì 18 ottobre, non è stata vista dalla segreteria prima di stamattina. L'ateneo, nonostante gli accertamenti siano ancora in corso, ha deciso di avvisare subito le forze dell'ordine al fine di prevenire qualsiasi risvolto negativo e mettere in salvo tutte le persone presenti nell'edificio. Lezioni ed esami sono stati così sospesi.

Non è il primo caso di allarme bomba in univerisità. Due giorni fa, infatti, anche presso l'Università di Bari aveva ricevuto una stessa email, risalente addirittura alla settimana prima, indirizzata alla segreteria. Dopo vari accertamenti e l'intervento delle forze dell'ordine in piazza Cesare Battisti si era scoperto essere un finto allarme.