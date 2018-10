Napoli, arrivano gli «uomini ragno»: ecco gli operai acrobati in piazza del Gesù

Sabato 20 Ottobre 2018, 17:28

Questa mattina a piazza del Gesù l’attenzione dei passanti si è concentrata su dei lavoratori edili, che sono stati subito definiti gli “uomini ragno”. Sospesi in altezza e agganciati ad una corda stavano effettuando dei lavori alla facciata dell’edificio scolastico dell’istituto comprensivo statale Ugo Foscolo - Guglielmo Oberdan, adottando la nuova tecnica acrobatica.I lavori d’urgenza sono stati necessari dopo l’ennesima caduta di calcinacci avvenuta a causa di una folata di forte vento, nella serata di domenica scorsa, che fece collassare la rete di protezione mandando al suolo una pioggia di calcinacci sulla piazza del centro storico, che a tutte le ore è attraversata da moltissimi turisti e residenti, e solo per un caso non ci furono vittime. Fu necessario l’intervento dei vigili del fuoco che misero in sicurezza l’area dopo aver spicconato le parti interessate.