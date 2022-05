Napoli, uomo aggredito a colpi di tergicristallo a Soccavo

Un uomo di 60 anni, incensurato, è stato aggredito a colpi di tergicristallo a Napoli. L'aggressione, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della pattuglia mobile di zona di Bagnoli, è avvenuta in via Ernesto Ricci nel quartiere Soccavo, zona occidentale della città, nel rione cosiddetto della Canzanella.

APPROFONDIMENTI IL COLPO Furto all'isola ecologica di Casandrino ladri in fuga con le... L'ARRESTO Boscoreale, minaccia e aggredisce la madre rompendole una costola:... IL CASO Napoli, inveisce contro autista del bus per aver saltato una fermata:...

Il 60enne sarebbe stato aggredito senza alcun motivo apparente e colpito più volte alla testa con un tergicristallo. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Sono in corso indagini per identificare l'aggressione e chiarire la dinamica.