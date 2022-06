Napoli, evade e aggredisce i poliziotti: arrestato 63enne

Ieri pomeriggio i falchi della squadra mobile, nel transitare in via Brindisi, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo. I poliziotti hanno raggiunto l’uomo il quale, dopo aver dato una spallata ad uno degli operatori, ha tentato di darsi alla fuga ma, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Frattamaggiore, 47enne arrestato per maltrattamenti in famiglia L'ARRESTO Napoli: vende bevande senza autorizzazioni, aggredisce gli agenti e... LA CRIMINALITÀ Napoli, due 14enni rom arrestati dopo una folle fuga in Tangenziale...

Inoltre, hanno accertato che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti. G.G., 63enne napoletano, è stato arrestato per evasione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.