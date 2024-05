Napoli, uomo barricato in casa a Chiaiano: spari dall'abitazione, fermato dalla polizia

Sì barrica in casa e spara: nessun ferito, ma tanta paura nel quartiere Chiaiano di Napoli. Poco fa, la Polizia di Stato è intervenuta in via Giovanni Antonio Campano, dove erano stati segnalati degli spari.

Sul posto si sono recati gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, Uopi e squadra mobile, che hanno trovato un uomo armato, barricato in casa.

I poliziotti hanno messo in sicurezza la zona e hanno fatto irruzione, bloccando e fermando il responsabile, che è stato disarmato. Al momento non si conosce l'identità dell'uomo né i motivi del gesto.

Fortunatamente non ci sono feriti. L'uomo è stato fermato.