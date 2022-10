Napoli, aggredito insieme al cane da uno sconosciuto con il coltello: è caccia all'uomo

Ha raccontato di essere stato ferito al volto con un coltello da uno sconosciuto. Ieri sera un 41enne napoletano si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

Su posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. L'uomo ha riferito che lo sconosciuto ha ferito anche il cane che portava al guinzaglio. L'uomo guarirà in venti giorni. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia stella per chiarire dinamica e identificare l'autore dell'aggressione.