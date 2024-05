Questa mattina i carabinieri di Poggioreale sono intervenuti presso il pronto soccorso della clinica Betania per un uomo ferito.

Si tratta un 40enne già noto alle forze dell'ordine, raggiunto ad una gamba da colpi d’arma da fuoco, esplosi da sconosciuti/o.

Sarebbe accaduto in via Stadera. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non è in pericolo di vita