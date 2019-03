Martedì 26 Marzo 2019, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 17:45

Travolto e ucciso dal camion. Un uomo, probabilmente un clochard extracomunitario, è stato investito in via Amerigo Vespucci, all'altezza del parco della Marinella, poco dopo le 16. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i sopralluoghi e le indagini. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.