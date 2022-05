Napoli, arrestato uomo a piazza Mercato: aveva rapinato una 31enne a Savona

Una gazzella del nucleo radiomobile di Napoli sta percorrendo piazza Mercato e nota un uomo passeggiare. I militari lo fermano e da accertamenti è risultato che sul cittadino - Biagio Esposito classe ’89 e già noto alle forze dell’ordine – pendeva una misura cautelare emessa il 2 maggio scorso dal Tribunale di Savona.

Il 32enne è infatti fortemente indiziato di rapina aggravata avvenuta lo scorso 6 aprile nel comune di Borghetto S. Spirito, in provincia di Savona, in danno di una 31enne. Arrestato, è in attesa di giudizio.