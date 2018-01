Venerdì 19 Gennaio 2018, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2018 10:09

Un uomo di 58 anni, Pasquale Fiorenzano, senza fissa dimora, è stato trovato morto questa mattina, nei giardini del Molosiglio, in via Acton. L'uomo frequentava quell'area dove tutte le sere trovava rifugio. La morte è avvenuta per cause naturali. Sul posto gli uomini della polizia di Stato, commissariato San Ferdinando. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma che verrà sottoposta ad autopsia presso il secondo Policlinico.