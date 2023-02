Napoli, uomo ucciso in commissariato: il poliziotto è indagato per omicidio colposo

È indagato, come atto dovuto, per omicidio colposo il poliziotto che nella tarda serata di ieri ha sparato per difendere un collega accoltellato nel commissariato Vicaria di Napoli dopo una lite scoppiata poco prima in una abitazione vicina.

Secondo quanto si è appreso, aveva 30 anni ed era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti l'uomo ferito a morte e poi deceduto in ospedale. Nella colluttazione sono stati coinvolti tre agenti della polizia di Stato, un centralinista e due agenti della Volante del commissariato Vicaria.