Torre Annunziata, usurai vessano per 10 anni un imprenditore: presi

Gli agenti di Torre Annunziata hanno arrestato Vincenzo Visiello, 50 anni, di Torre Annunziata, detto “a rutella”, e suo nipote Gennaro Salvatore Esposito, di Pompei, di 38 anni, alias “ò cassuolo”. I due, insieme alla moglie di Visiello, sono accusati di usura ai danni di un imprenditore di Torre Annunziata.

Nell’agosto scorso, l’imprenditore, vessato da quasi 10 anni di esosi interessi versati dapprima a Visiello e poi anche al nipote Esposito, non riuscendo più a tener testa ai pesanti impegni assunti che lo costringevano a versare a uno 3.500 euro mensili per un prestito di centomila euro ed all’altro 700 euro mensili a fronte di un prestito di circa ventimila euro, pagando solo gli interessi perché il capitale prestato era ancora tutto da restituire, ridotto ormai quasi sul lastrico e senza alcuna possibilità di liberarsi dei debiti, aveva denunciato tutto alla polizia.



I due usurai sono finiti così indagati. Laha raccolto una serie di prove degli incontri della vittima con gli usurai, ricostruendo l'intera vicenda e verificando il debito e gli interessi già versati dalla vittima. In particolare si appurava che nel corso degli anni, l'imprenditore aveva già versato al Visiello oltre 250.000 euro di interessi, dovendo ancora pagare i 100mila euro avuti in prestito. Esposito, invece, aveva imposto alla vittima il pagamento di un'altra somma per 20mila euro che gli erano stati attribuiti per un prestito insoluto di altre persone, il cui mancato pagamento era stato imputato all'imprenditore che non aveva potuto far niente perché minacciato con una

Le indagini sugli usurai, che con il passare del tempo diventavano sempre più pressanti nei confronti della vittima, e il rischio di pericolose ritorsioni contro l'imprenditore, hanno fatto scattare gli arresti. Nel corso di perquisizioni presso le abitazioni dei due usurai sono stati scoperti e sequestrati varie decine di assegni di vario importo di diversi istituti di credito delle provincie di Napoli e Salerno, varie cambiali e oltre settantamila euro in contanti.

Le indagini continuano per individuare altre vittime dei due usurai.

