Napoli, usura ed estorsioni al Vomero: arrestato un 46enne

Stamattina i Carabinieri del Vomero hanno arrestato un 46enne napoletano accusato di usura e di tentata estorsione a un piccolo artigiano.

L'indagine dei militari è partita nel luglio 2021, dopo la denuncia dell'artigiano che avendo bisogno di soldi si era fatto prestare 4.500 euro con l'impegno di restituire agli usurai interessi del 100% annui, per un totale di 7.000 euro entro sei mesi e con ulteriori 200 euro per ogni giorno di ritardo, così da versare, per liberarsi dal vincolo, una somma apri al doppio di quanto ricevuto.

L'artigiano non è più stato in grado di ripagare il prestito che nel frattempo si era triplicato. Per questo aveva subito minacce e aggressioni, fino ad arrivare a denunciare l'usuraio che è stato arrestato.