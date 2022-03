Napoli, tenta di estorcere denaro per la sosta dell'auto: denunciato 44enne

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via Broggia per la segnalazione di un tentativo di estorsione.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato loro di essere stata avvicinata da un uomo che le aveva chiesto del denaro per la sosta minacciandola di danneggiare l’auto.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite, hanno intercettato l’uomo, un 44enne e lo hanno denunciato per tentata estorsione.