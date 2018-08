Napoli, le vacanze in Sardegna degli estorsori della notte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 31 Agosto 2018, 07:30

«Guardi che è inutile aspettare, il parcheggiatore adesso è in vacanza. Torna dalla Sardegna tra qualche giorno», il commerciante si muove a pietà. Ha capito che l'attesa era destinata proprio ad incrociare l'abusivo e spiega che è tutto inutile.Così l'incontro «salta», ma si apre un mondo di curiosità al quale offrono spiegazioni gli altri «colleghi», quelli che non sono ancora leader e sono costretti a lavorare anche nel caldo di agosto. Tutti anonimi, ovviamente (non ne avremmo dubitato) ma tutti pronti a raccontare che il mondo degli abusivi ha un top level che è quello di pochi, un centinaio in tutto, e un livello più basso dal quale è difficile uscire.I leader hanno le zone migliori che si sono conquistati con gli anni, lavorano il giusto necessario e, dal 10 di agosto, spariscono perché portano le famiglie in vacanza. Ci sono conferme sulla predilezione per la Sardegna anche se un giovane parcheggiatore della zona di Chiaia spiega che quest'anno un gruppo di parcheggiatori con famiglie al seguito ha preferito l'Egitto in un villaggio a Marsa Alam.