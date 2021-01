Napoli, al via le vaccinazioni alla Mostra: centinaia di sanitari in fila per l'iniezione

È partita stamattina la campagna vaccinale contro il covid19 alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Dalle 8.30 sono stati aperti i cancelli dei padiglioni 1 e 2 quando c'erano già molte centinaia di operatori sanitari in attesa all'esterno del polo fieristico napoletano.

La fila all'esterno è rimasta molto lunga per tutta la mattinata ma i sanitari hanno atteso con ordine il loro turno in uno dei 15 box per le vaccinazioni che andranno avanti tutto il giorno, l'attesa media è stata di circa due ore. I responsabili dell'Asl Napoli 1 prevedono di superare abbondantemente già nel promo giorno la quota di 1500 vaccinati.

«C'è un po' di attesa ma è normale, tutto però si sta svolgendo ordinatamente e siamo certi che già oggi supereremo i 1500 vaccinati» afferma Mariella Corvino, direttore sanitario dell'Asl Napoli 1 che stamattina era alla Mostra d'Oltremare di Napoli per l'avvio della vaccinazione nel nuovo hub partenopeo. «Alle 8.30 - spiega Corvino - abbiamo aperto i cancelli ed è subito iniziata la vaccinazione nei 15 box, tutti con infermiere e medico, ci sono 70 addetti per tutte le mansioni. Supereremo i 1500 vaccinati al giorno, come già accaduto all'Ospedale del Mare in cui abbiamo superati di gran lunga le 1200 persone. Ricordo a tutti che siamo nel pieno della fase T1, riservata agli operatori della sanità, dell'Asl e delle strutture accreditate. Vacciniamo tutti i lavoratori che stanno al centro dell'emergenza, negli ospedali, nei distretti sanitari, nei laboratori. Poi ci sarà il richiamo per loro e poi partiremo con la fase T2 per i cittadini. So che molti cittadini hanno telefonato ieri in Mostra per vaccinarsi, ma arriverà presto il loro turno. Oggi stiamo vedendo che finora qui è tutto sotto controllo, quindi quando finiremo questa fase i cittadini verranno e avranno la loro vaccinazione di massa».

