Covid Napoli, alla Fagianeria giornate dedicate a prenotazioni per quarta dose di vaccino

Da lunedì 25 luglio il centro di vaccinazione della Fagianeria di Napoli aprirà le giornata esclusive per prenotazioni delle dosi. Dalla prossima settimana, infatti, il lunedì e il mercoledì saranno per chi si è prenotato, mentre tutti gli altri giorni saranno per chi vuole andare a vaccinarsi senza prenotazione. È il primo passo deciso dall'Asl Napoli 1 nel piano che prevede un progressivo aumento degli over 60 e dei fragili più giovani che vanno a sottporsi alla quarta dose del vaccino, visto il nuovo boom estivo del covid.

La decisione, si apprende, è stata presa dopo la lunga riunione di ieri sera dei dirigenti delle autorità sanitarie campane con il presidente regionale, che ha tenuto la delega alla sanità, Vincenzo De Luca. Una riunione in cui è stato fatto il punto sui malati di covid e sull'aumento delle persone che vanno a vaccinarsi. Nell'intento di sensibilizzare e spingere i cittadini alla nuova dose l'Asl Napoli 1 ha deciso quindi di aprire 500 posti da prenotare per vaccinazioni il lunedì e il mercoledì, con precedenza per i prenotati rispetto a chi si presenterà senza appuntamento. Questi ultimi, quando si raggiungeranno i 500 prenotati, non saranno fatti entrare. Domani la stessa Asl che si occupa della città di Napoli invierà messaggi ai cittadini per invitare gli over 60 e i fragili a vaccinarsi.