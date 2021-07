Napoli, vaccini in strada per raggiungere chi dubita del Covid e stranieri

Una stazione mobile tra le torri aragonesi di Porta Capuana per raggiungere i dubbiosi del vaccino anti-covid. Con questo obiettivo il distretto 33 dell'Asl Napoli 1 ha installato una stazione mobile in piazza, in cui saranno somministrate solo dosi Pfizer. Una iniziativa, a cui tutti potranno aderire senza prenotazione, messa a disposizione per i residenti dai 12 agli 80 anni – ed oltre – che sino ad oggi sono stati “esitanti”.

«Abbiamo avuto una grande risposta – afferma il direttore responsabile del distretto Giuseppe Guadagno – da parte della popolazione e non solo. Stiamo anche procedendo con le somministrazioni agli ospiti dei centri di accoglienza che, già di prima mattina, si sono messi in fila. Sono almeno settanta quelli già vaccinati e questo credo sia il dato più importante di questa prima fase. Saremo presenti sino alla serata di Domenica e contiamo di somministrare centinaia di vaccini anche perchè, è importante ribadirlo, non è necessaria alcuna prenotazione sulla piattaforma».

Un appuntamento importante insomma, anche per i cittadini della zona che si sono sentiti invogliati dalla presenza dei medici in strada. «Crediamo sia stata una iniziativa utile – affermano i vaccinati – a convincerci tutti. Anche quelli che fin dall'inizio hanno avuto dubbi e perplessità. É importante farlo in questo territorio, dove ci sono anche molti stranieri, perchè è il solo modo per proteggerci dal virus e speriamo che in tanti aderiscano nei prossimi giorni. Questa è la sola via di uscita dalla pandemia che da un anno e mezzo ha radicalmente cambiato le nostre vite».