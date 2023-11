Napoli, il ministro Valditara con gli studenti: «Bisogna bruciare la cultura maschilista»

Un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin come per tutte le donne vittime di violenza. Ieri ha lanciato l'invito a tutte le scuole italiane, oggi il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, lo ha osservato nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli insieme agli studenti dell'Istituto comprensivo 46 'Scialoja Cortesè.

Gli alunni hanno cantato l'inno all'arrivo del ministro esponendo uno striscione sulla pace.

Il ministro ha poi risposto alla polemica relativa al prof. Alessandro Amadori, chiamato dal Governo nel gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto di educazione affettiva e sentimentale nelle scuole: «Basta polemiche, anche un pò squallide» «In giornate di questo tipo e di fronte a una intenzione così forte e ferma di questo Governo, di questo ministro, ma prendo atto anche dell'onorevole Schlein, di affrontare decisamente questo tema, basta polemiche anche un pò squallide. Concentriamoci sulle cose importanti e non sulle polemiche».

«Gli studenti fanno bene a scendere in piazza, - continua Valditara - ma non sono d'accordo che si debba bruciare tutto, bisogna costruire, bisogna bruciare il male, bisogna bruciare una cultura maschilista, questo sì, e poi bisogna anche saper costruire».

«Per la prima volta investiamo cifre veramente rilevanti, complessivamente più di 320 milioni di euro. E proprio oggi ho firmato un bando, un avviso per chiedere alle scuole di partecipare alla distribuzione di 265 milioni di euro per Agenda Sud che significa avere più docenti, avere una formazione particolare per i docenti che insegnano in queste scuole, una scuola aperta al territorio, prolungamento del tempo scuola, avere risorse per progetti nuovi» ha poi annunciato il ministro Valditara.

Successivamente in visita alla Apple Developer Academy Campus il ministro ha aggiunto: «È la prima volta che si fa un ragionamento strategico per venire in soccorso di quelle scuole che hanno maggiori difficoltà. Sul Mezzogiorno sono 245 scuole medie e superiori cui vanno aggiunte 2mila scuole primarie. È un intervento molto interessante».