Napoli, in una valigia diversi sacchetti di marijuana: preso extracomunitario

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel corso di un’attività investigativa, hanno controllato in vico Lungo a Carbonara un giovane extracomunitario. Nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti, all’interno di una valigia, un bilancino di precisione e alcuni sacchetti di varie dimensioni contenenti marijuana, nonché diverse bustine della stessa sostanza già confezionate, il tutto per un peso complessivo di 900 grammi. Darboe Foday, 29enne gambiano in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA