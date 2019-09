Napoli, vandali in azione a Chiaia: panchina divelta e fioriera distrutta Video

Lunedì 16 Settembre 2019, 19:25

È passata la mezzanotte da tre quarti d’ora e la telecamera di sicurezza di un negozio di via Cavallerizza, quartiere Chiaia, inquadra la strada vuota e tranquilla. A un certo punto l’immagine è animata da delle cose che volano, probabilmente carte e cartoni raccolti da un bidone, poi nell’inquadratura compaiono sei ragazzi che passeggiano: uno di loro raccoglie un pezzo di cartone da terra, un altro vestito di scuro si avvicina a un asse di legno posto tra due fioriere a mo’ di panchina. Pochi secondi e con un calcio butta a terra l’asse di legno, poi si accanisce su una delle pesanti fioriere, rovesciandola. Infine, lui e gli amici si dileguano nella notte.È solo uno dei tanti atti vandalici che si registrano in città ormai quotidianamente, azioni violente contro cose e persone che non trovano spiegazione se non nella frustrazione e nella diseducazione civica di giovani e giovanissimi, che sembrano voler lasciare un segno del loro passaggio, distruggendo e importunando. Stavolta, però, l’autore del raid potrebbe essere identificato dalle forze dell’ordine, visionando il video realizzato ieri notte dalle telecamere di sicurezza del negozio. Il filmato è stato anche pubblicato su Facebook dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli: «Siamo rimasti basiti dinanzi al video diffuso da un commerciante di via Cavallerizza a Chiaia che mostra la registrazione del sistema di videosorveglianza del suo esercizio. All’improvviso compaiono un gruppo di giovani che, assolutamente senza motivo, lanciano della spazzatura in aria, prima di accanirsi contro una fioriera e una panchina, violentemente divelte. Un’azione gratuita e becera, sintomatica di un degrado sociale fuori controllo che ci preoccupa profondamente – si legge nel post firmato anche dal conduttore de “La Radiazza” in onda su Radio Marte, Gianni Simioli –. Dal troglodita che ha colorato con la vernice la fontana di Monteoliveto ai protagonisti di questo video sono centinaia di atti di teppismo che ogni giorno si consumano a Napoli». E concludono: «Purtroppo l’azione educatrice delle famiglie è in molti casi fallace. Anzi sono gli stessi genitori a dare degli esempi sbagliati ai figli, comportandosi in maniera incivile e instillando nelle loro menti il concetto che i luoghi pubblici sono terra di nessuno dove qualsiasi follia è concessa».