Duomo di Napoli, vandali senza freni: strappata l'opera d'arte con la porta “dorata”

Mercoledì 1 Maggio 2019, 09:00

Hanno scartato il grande portone di ingresso del Duomo come un cioccolatino spogliandolo di alcuni pezzi di un'opera d'arte montata solo qualche giorno prima di Pasqua. È accaduto l'altra notte, dopo le 22, quando il cuore della città antica diventa terra di nessuno e bande di baby teppisti impazzano sul sagrato, fuori da ogni controllo. Si chiama «Eldorato», quel che resta del lavoro creato dall'artista toscano Giovanni de Gara.Un progetto culturale ben più ampio che si concretizza in una serie di installazioni che sfruttano come materia prima un oggetto salva-vita: le coperte termiche usate per il primo soccorso in caso di incidenti e calamità naturali, entrate a far parte dell'immaginario collettivo come le «vesti dei migranti». Così, anche l'ingresso della cattedrale di Napoli, - dopo la chiesa valdese di Palermo e la metodista di Bologna - era stato rivestito da decine di coperte termiche e trasformato in una enorme porta dorata e luccicante. Un bell'effetto, di grande suggestione, peccato sia durato poco anche se, chi abita in zona e ben conosce la qualità degli avventori notturni, grida quasi al miracolo: «Ha resistito una decina di giorni - è il commento del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e del responsabile ambiente del Sole che Ride, Enzo Vasquez - pure assai. Qui la notte è l'inferno: sfrecciano in motorino, litigano tra loro, sporcano, vandalizzano... eppure c'è una camionetta dell'esercito in pianta stabile che, evidentemente non sortisce, alcun effetto». Pochi minuti sono bastati alla squadretta di incivili per strappare alcuni pezzi dell'installazione dell'artista fiorentino. Un peccato: ora bisognerà rimuoverla del tutto anche per una questione di sicurezza.