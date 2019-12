Brutta sorpresa al liceo Caccioppoli alla ripresa delle lezioni dopo il week end. Nella succursale di via De Mathal sono state imbrattate le aule di tutti e tre i tre piani , probilmente con l'uso degli estintori. Sul posto, stamattina gli uomini del commissariato di zona.



Da domani e fino al 13 dicembre gli studenti frequenteranno con i doppi turni nella sede della centrale per permettere la radicale pulizia dei locali. I nuovi orari sono stati pubblicati sul sito della scuola.



Sulla vecenda interviene il consigliere regionale dei Verdi, Franceso Borrelli che sostiene: "Chi ha agito conosce bene la struttura dell’edificio. Infatti è riuscito a disattivare la videosorveglianza, raggiungendo direttamente la stanza che gestisce il sistema. Confidiamo nel lavoro della polizia, occorre fare in modo che i responsabili siano identificati quanto prima in modo da poterli deferire all’autorità giudiziaria. Allo stesso tempo bisogna fare in modo che risarciscano il danno, attraverso le loro disponibilità o quelle dei genitori qualora si tratti di minorenni, studenti della stessa scuola, che hanno inscenato questa vergogna per anticipare le vacanze di Natale”. © RIPRODUZIONE RISERVATA