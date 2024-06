Campanile di Santa Chiara sfregiato per l’ennesima volta, dopo le ultime attività di ripulitura che risalgono allo scorso anno. Ieri mattina l’amara sorpresa: un gigantesco logo fatto di vernice spray rossa e nera; tre numeri all’interno, 2, 7 e 4; un paio di emoticon e qualche altro segno ai lati. Nulla a che spartire con un’opera d’arte, niente a che vedere con una scritta di protesta: puro e semplice vandalismo, peraltro portato a segno con un blitz preordinato.

Si è trattato di un’operazione condotta con lucidità. Chi ha aggredito il campanile trecentesco di Santa Chiara non ha agito d’impulso, come spesso capita ai writer-delinquenti che imbrattano le città e i monumenti. Nei pressi del campanile c’è una telecamera di controllo collegata con la sala operativa delle forze dell’ordine, ed è stato quello il primo obiettivo, per evitare che potessero esserci registrazioni di videosorveglianza ad accusare gli autori. La prima mossa è stata quella di accecare la telecamera ricoprendola dello stesso spray rosso utilizzato poi per imbrattare l’antica struttura. Una volta ottenuta la certezza dell’impunità, il teppista (o i teppisti) è entrato in azione liberamente sfogandosi sul monumento.

Ad accorgersi per primo dello sfregio è stato Pino De Stasio, consigliere municipale che gestisce il bar “7 bello” che si trova di fronte al campanile. De Stasio ha scattato foto e registrato un video di quel che era avvenuto. Di primo acchito si è rivolto al Comune e alla Soprintendenza, poi è anche andato a denunciare ai carabinieri, sperando che altre telecamere della zona potessero aver individuato i teppisti: «Si tratta di un’offesa all’intera città, è un atto vergognoso, vigliacco, imperdonabile. Io spero che qualche occhio elettronico dell’area abbia ripreso questo maledetto imbrattatore, visto che lui stesso ha provveduto a mettere fuori uso la telecamera vicina».

De Stasio cerca, da sempre, di opporsi al teppismo e alla violenza che circondano i decumani.

Per cercare di ottenere, finalmente, risposte alle sue costanti denunce, ieri pomeriggio Pino de Stasio ha anche scritto un’accorata lettera al ministro della Cultura: «Gentile Ministro Sangiuliano, in qualità di consigliere della seconda municipalità di Napoli le segnalo, nella sua veste istituzionale, ma anche in quella da cittadino napoletano, il gravissimo scempio che è stato perpetrato ai danni della storica torre trecentesca della Basilica di Santa Chiara a Napoli. Financo la telecamera di controllo è stata imbrattata, questo per nascondere agli occhi elettronici i colpevoli di tale gravissimo atto che colpisce l'intera comunità cittadina e la memoria antica di questa strardinaria città. Sono fiducioso che Ella, tramite gli uffici periferici di sua stretta competenza, possa intervenire nel più breve tempo possibile per rimuovere le decine di imbratti sul prezioso campanile in marmo, che mortificano il nostro patrimonio storico».

Il restauro

Rimuovere la vernice spray dal marmo antico del campanile di Santa Chiara sarà un’operazione lunga e delicata, soprattutto per via dei colori utilizzati, il rosso e il nero, che sono tra quelli che hanno maggior presa e che penetrano più a fondo.

Impensabile l’utilizzo della sabbiatrice, bisognerà intervenire con solventi specifici che non danneggino il marmo sottostante. I costi sono variabili, ma non clamorosi, potrebbero bastare anche quattromila euro, però anche gli interventi più precisi rovinano il marmo, a furia di restauri e pulizie, arriverà al punto in cui diventerà troppo poroso e sarà impossibile da recuperare.