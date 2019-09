Lunedì 2 Settembre 2019, 10:06

Vandali in azione in via Argine dopo dopo le 23.30. I cristalli di una pensilina dell’Anm sono stati distrutti. Vetri ovunque per strada e molto pericolosi. L’ultimo raid vandalico il 20 agosto scorso a Barra. Stessa situazione. Distrutti i vetri rimasti a terra per diverso tempo.Dopo gli autobus dell’Anm ora tocca alle pensiline. Deve essere diventata la nuova moda delle bande di ragazzini che si divertono a distruggere i mezzi pubblici soprattutto di notte o come in questo caso le pensiline. Per affrontare l’emergenza vandali sui mezzi ma anche a tutela di autisti e passeggeri entro la metà di settembre a bordo dei mezzi con i controllori ci sarà anche un agente della polizia municipale sulle linee più a rischio. Ma certo è impensabile che vengano presidiate le pensiline.