Napoli, vandalizzata l'area giochi di piazza Cavour: a rischio l'incolumità dei bambini

Sabato 21 Luglio 2018, 12:28 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2018 12:28

Non si placano gli atti vandalici ai danni delle aree pubbliche. Gli episodi sono sempre più frequenti e avvengono soprattutto quando il sole cala sulla città, lasciando spazio al buio. Nel mirino dei vandali un’area gioco utilizzata ogni giorno da bambini: l’area giochi di piazza Cavour, a pochi passi dalla stazione del metrò della linea 2, è stata di nuovo presa di mira dai vandali. Distrutto completamente il castelletto con gli scivoli e i pezzi sono stati disseminati in tutta l’area. Non è la prima volta che l’area viene vandalizzata e devastata dagli incivili. La zona diventa così pericolosa e inagibile per i bambini. È ormai da troppo tempo che i genitori e i cittadini denunciano questi atti di puro vandalismo. Le piastrelle antitrauma di gomma sono state divelte in più punti scoprendo vaste aree della sottostante pavimentazione in cemento che potrebbe recare gravi danni ai bambini in caso di cadute accidentali.La lotta di contrasto a questi fenomeni, che sembra spargersi a macchia d’olio con una velocità preoccupante, è difficile: «Ripristinare l’area giochi - spiega Ivo Poggiani, presidente della terza municipalità - è inutile perché i raid sono frequenti. Propongo all’assessore al ramo del Comune di Napoli, per debellare questo fenomeno, che l’area della piazza sia chiusa con la trasformazione da area giochi a parco pubblico. Non sarà la panacea - conclude Poggiani - ma sicuramente funzionerà come deterrente».