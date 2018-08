Chiede un passaggio all'anziano e lo scippa: rom arrestata nel Napoletano

Domenica 26 Agosto 2018, 12:52

Aveva chiesto un passaggio in auto a un anziano, poi, una volta a bordo, lo ha scippato ed è scappata via. ElisabetaZalar, romena di 34 anni domiciliata a Napoli, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Varcaturo in servizio su via Domitiana, all'altezza dell'incrocio con via Ripuaria. I militari erano lì quando hanno la donna è scesa di corsa dall'Opel guidata dall’81enne che ha anche provato a inseguirla in un canneto. Insospettiti, i carabinieri hanno fermato entrambi e ricostruito tutta la scena.La donna aveva chiesto un passaggio all'uom da Monte di Procida a Varcaturo dove, approfittando della guida a bassa velocità dell’anziano, gli aveva afferrato con violenza la catenina d’oro con ciondolo che portava al collo strappandogliela e sferrandogli un calcio. La refurtiva, del valore di circa 600 euro, è stata recuperata e restituita al proprietario.