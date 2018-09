CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Settembre 2018, 08:35

«Il Vasto deve diventare oggetto di un intervento massiccio, in primo luogo del Comune, contro tutte le forme di abusivismo»: Vincenzo De Luca torna sulla questione dei migranti e sulla situazione di piazza Garibaldi a Napoli. Dopo le intemperanze e gli episodi di violenza di fine agosto, un blindato delle forze dell'ordine presidia stabilmente piazza Principe Umberto. Per il presidente della Regione non basta: «Bisogna fermare tutte le forme di illegalità e abusivismo intorno a piazza Garibaldi». Il quartiere continua ad essere al centro dell'attenzione della politica e del governo. E la visita del ministro dell'Interno Matteo Salvini al Vasto, annunciata per settembre, è stata spostata ad inizio ottobre in occasione di un Comitato per l'ordine e la sicurezza a Napoli.Ripete il suo allarme sulla gestione dei migranti, Vincenzo De Luca. L'agitazione a piazza Garibaldi è calata nelle ultime settimane, ma il presidente della Campania non molla l'argomento: «Qualcuno non ha capito - dice su LiraTv - che ci sono settori degli extracomunitari al servizio della camorra, gente che spaccia droga su mandato della camorra. Lo dico a chi pensa che parlando di queste cose non si parla di camorra. In tante realtà ormai sono la stessa cosa. Per esempio: ci segnalano gruppi di extracomunitari che partono da Napoli alle sei di sera e si spostano a Salerno per portare droga e spacciare. Le forze dell'ordine devono intervenire per fermare questi traffici».