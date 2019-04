Venerdì di terrore al Vasto: immigrato minaccia i passanti con cocci di bottiglia e ferisce due carabinieri

Venerdì 26 Aprile 2019, 14:44

Paura in strada, nel quartiere Vasto, dove un extracomunitario ha minacciato e spaventato i passanti impugnando e brandendo cocci di bottiglia raccolti da terra. L'uomo ha cominciato a urlare e avvicinarsi con aria minacciosa alle persone che camminavano su via Firenze, poco dopo le 11.Le molestie contro i passanti hanno fatto temere il peggio ai cittadini che hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno cercato di tranquillizzare l'extracomunitario, successivamente trasportato in caserma.Nel tentativo di bloccare l'uomo, visibilmente agitato, due militari hanno riportato contusioni in varie parti del corpo e sono stati medicati all'ospedale Loreto Mare.