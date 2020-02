Napoli, blitz dei carabinieri al Vasto: sgomberato il suq, rifiuti rimossi

Un vero e proprio suq, un mercato domenicale improvvisato tra le vie Marvasi, Di Lorenzo e Conforti, nel quartiere Vasto di Napoli. Decine di abusivi e ambulanti che, prelevati capi d'abbigliamento e oggetti di varia natura dai cassonetti dell'immondizia, rivendono quanto recuperato perlopiù a extracomunitari. Per sospendere il mercato non autorizzato sono intervenuti i carabinieri della compagnia Stella, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nas di Napoli.

Quando i militari sono arrivati, tuttavia, gli svariati venditori si sono dati alla macchia, lasciando in strada solo rifiuti. Ultimato lo sgombero, i militari hanno controllato alcune attività commerciali «etniche» della zona.

Un ristorante indiano è stato sanzionato perché carente sotto il profilo igienico sanitario: molti alimenti conservati nei frigo erano in cattivo stato di conservazione e privi di indicazioni sulla tracciabilità. Il titolare, un 36enne di origini pakistane, è stato multato per complessivi 3000 euro.

LEGGI ANCHE clandestino africano aggredisce la barista che non gli regala liquore

Multa salata anche per un minimarket gestito da un uomo di origini singalesi. Alcuni alimenti in vendita non riportavano le previste indicazioni sull'origine e sulla filiera produttiva. Settantaquattro le persone complessivamente controllate, molte delle quali con precedenti di polizia.

Un marocchino di 31 anni è stato denunciato perché, già colpito da un provvedimento di espulsione, ha fornito false generalità. Numerose anche le contravvenzioni al codice della strada: tre le auto e tre i motocicli sottoposti a sequestro amministrativo. Sedici gli automobilisti multati, 10 di questi erano «clienti» del mercato, per mancata copertura assicurativa e mancata revisione.

Ultimo aggiornamento: 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA