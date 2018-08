Domenica 19 Agosto 2018, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 16:37

Non ci sono solo risse e mercatini dell’illecito al Vasto, il quartiere polveriera da mesi fuori controllo. Oggi, alla luce del sole e sotto gli occhi di tutti, è rifiorita anche la vendita di sigarette di contrabbando. La scena, in via Milano, è stata “immortalata” da un residente affacciato al balcone di casa.«Siamo stanchi di sopportare tutto questo», è il grido di dolore dei residenti. «Non bastavano i mercatini, le risse e le sparatorie, ora siamo invasi anche dal mercato nero delle sigarette di contrabbando. Non chiediamo nulla di impossibile, solo vivere in un quartiere civile e sorvegliato dalle forze dell’ordine».