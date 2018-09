Napoli, maxi blitz al Vasto: sequestrato ristorante abusivo senza licenza

Venerdì 28 Settembre 2018, 11:46 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 11:50

Operazione al Vasto contro negozi abusivi e auto senza assicurazione. Da questa mattina 30 agenti della municipale di San Lorenzo, sotto il comando di Alfredo Marraffino e coadiuvati da personale Anm, hanno dato via a controlli a tappeto per stanare le attività abusive della zona. Sul posto anche il consigliere di municipalità Andrea Cristiani che ha fatto rilevare alcune irregolarità.In via Torino 42, infatti, è stato sequestrato un ristorante abusivo senza licenza che operava senza nessun rispetto delle norme igieniche. Nel contempo gli agenti hanno trovato 15 auto in sosta senza assicurazione, per le quali è stato disposto l'immediato sequestro, acune delle quali adibite a vendita di cibo ambulante. Infine, in una barberia sono scattati i controlli sui permessi di soggiorno dei presenti, per due persone extracomunitarie è stato necessario il trasferimento nella Sezione per accertamenti più accurati.