Napoli, assegnati gli alloggi agli abitanti delle Vele ma nelle case liberate già vivono altri abusivi

Mercoledì 9 Gennaio 2019, 07:00

Vele di Scampia, l'ultimo assalto degli abusivi rischia di intralciare l'operazione abbattimento. Secondo i dati dell'ufficio casa sono una decina gli alloggi della Vela Azzurra presi di mira da quando è stato annunciato il progetto. Le voci di dentro, invece, quelle degli abitanti del rione, scommettono su almeno una ventina di nuove occupazioni. Tutte in abitazioni che dovevano andare dagli abitanti delle Vele che andranno giù, e che ormai sono indisponibili. E poi ci sono le diciotto famiglie che, pur avendo occupato dopo il 2015 (è questa la linea di stop segnata dall'Amministrazione) hanno inviato una domanda per partecipare al bando che ha assegnato le sessanta abitazioni restate libere nei comparti di edilizia popolare di via Gobetti, via Labriola e piazza della Socialità: non avranno una nuova casa, ma nemmeno lasceranno libera quella dove attualmente vivono.