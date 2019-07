Fiamme nel deposito di giocattoli: «Record di veleni nell'aria di Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Luglio 2019, 07:00

Incendio all'alba in un deposito di giocattoli a Cavalleggeri d'Aosta, al pianterreno di un palazzo abitato da undici famiglie. Ventisette inquilini, tra cui sei bimbi e ragazzi assieme a numerosi anziani, intrappolati tra le fiamme: una donna scivola per le scale durante l'evacuazione, un soccorritore ha un lieve malore a causa del fumo, una coppia è portata in salvo dai pompieri, una 85enne intossicata viene medicata sul posto. E i bambini sono sotto choc: «Mia figlia di dieci anni piange da ore», dice Eduardo Alboretti, barista 43enne, raccontando la fase più concitata, quella della fuga e della paura.