Napoli, vende alcolici ad un minore: bar del centro storico chiuso per 15 giorni

Il Questore di Napoli, su proposta dell’unità operativa tutela emergenze sociali e minori della polizia locale di Napoli, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di via Mezzocannone.

In particolare, lo scorso 26 febbraio, gli agenti della polizia locale avevano denunciato il titolare dell’esercizio commerciale per aver venduto bevande alcoliche ad una quindicenne alla quale non era stato richiesto il documento d’identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età. Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la sicurezza pubblica.