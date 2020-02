Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa-Sociale hanno effettuato controlli amministrativi agli esercizi di somministrazione e vendita di alcolici nella zona dei Decumani, in particolare in piazza San Domenico Maggiore, via San Giovanni Maggiore Pignatelli, via Costantinopoli e via Banchi Nuovi, irrogando sanzioni per 5740 euro.



I poliziotti hanno multato il titolare e i dipendenti di un bar poiché sprovvisti dell’attestato di formazione per la manipolazione di alimenti mentre il proprietario di un secondo locale è stato sanzionato poiché, al momento del controllo, era sprovvisto dell’autorizzazione sanitaria.



Inoltre, i titolari di altri tre esercizi sono stati sanzionati per non aver esposto le tabelle obbligatorie relative ai sintomi correlati ai livelli di concentrazione alcolemica e il titolare di un ulteriore bar è stato multato per aver omesso l’esposizione delle licenze. Infine, il titolare di un locale è stato sanzionato poiché privo dell'autorizzazione di impatto acustico. © RIPRODUZIONE RISERVATA