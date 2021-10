Vento a Napoli, a via Ruoppolo si spezza e cade ramo d'albero

Come previsto, forti raffiche di vento, stanno imperversando in queste ore in città.

Al Vomero, in via Giambattista Ruoppolo , si è spezzato il ramo di un albero.

Fortunatamente, il cedimento non ha causato danni. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha provveduto a limitare l'area .

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo verde in Campania per venti forti e mare agitato dalle ore 20:00 di mercoledì 13 ottobre fino alle ore 14:00 di venerdì 15 ottobre 2021. In particolare fare attenzione soprattutto alla caduta di rami ed alberi, segnaletica o impalcature.