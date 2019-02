Napoli: vento forte e mare agitato, stop ai collegamenti con le isole. Danni e strade chiuse, rogo a Pozzuoli

CADE CONDUTTORE DI LINEA ELETTRICA

Da Terna fanno sapere che in condizioni meteo particolarmente perturbate, fortissime raffiche di vento hanno provocato il danneggiamento e la caduta di un conduttore della linea elettrica Giugliano-Astroni-Carinola. Non si sono verificati danni a persone o cose e i tecnici di Terna sono prontamente intervenuti per rimuovere il conduttore.

Maltempo e fortissime raffiche di vento, la Campania è in ginocchio. Alberi caduti, danni e feriti un po' in tutta la regione.Nel Vesuviano un albero si è abbattuto su auto in transito a San Sebastiano: madre e figlio sono rimasti lievemente feriti, ma poteva andare molto peggio. La vettura stava transitando lungo via Figliola in direzione San Giorgio a Cremano, quando un albero lungo il viale si è abbattuto sulla vettura questa mattina poco dopo le 8.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione ed i soccorsi del 118, i quali dopo un primo intervento sul posto - il ragazzo, 19 anni, ha riportato delle lievi escoriazioni mentre la donna, 41,una ferita alla testa - sono stati trasportati all'ospedale per eseguire ulteriori esami.Per il maltempo sono sospese le corse veloci e anche molte corse dei traghetti nel golfo di Napoli a causa del forte vento che rende il mare molto agitato e che sta causando mareggiate lungo le cose di Ischia e di Capri. Quasi tutti i collegamenti marittimi con Ischia e Procida sono stati interrotti. E un incidente tra due navi è avvenuto nel porto di Ischia a causa del forte vento. La motonave «Don Peppino», della Gestur, che era in fase di attracco con grande difficoltà a causa delle avverse condizioni marine, ha impattato contro la prua della motonave «Benito Buono» della Compagnia «Medmar». La motonave «Benito Buono» ha riportato leggeri danni. Non vi sono stati feriti. La motonave «Don Peppino» impossibilitata ad attraccare per il vento è ripartita alla volta di Pozzuoli senza effettuare lo scalo nel porto di Ischia.Fiocchi di neve si sono verificati nella zona collinare della città di Napoli e a Pozzuoli. In Campania, le scuole sono chiuse per decisione dei sindaci a Napoli, Benevento, ed in diversi comuni dell'area Vesuviana e del Salernitano. Al momento non si segnalano danni di rilievo, ma il centralino dei vigili del fuoco di Napoli ha ricevuto numerose chiamata per caduta di intonaci e pezzi di cornicione. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo fino alle 24 di domenica. Le previsioni sono di forti venti nordorientali, mare agitato al largo e lungo le coste esposte. Sono possibile mareggiate. Il vento soffia a Napoli con una velocità tra i 40 ed i 60 km all'ora e fino a 70 km sulle montagne e nelle zone interne della regione.Danni per caduta di alberi si sono avuti a causa delle forti raffiche di vento a Napoli nella zona di Viale Colli Aminei, a Miano, in via Provinciale delle Brecce, alla Discesa Coroglio ed a Bagnoli. Nell'area mercatale di via Ausilio ed in Piazza Dante si sono avute cadute di calcinacci dai fabbricati. Antenne pericolanti in Via Acquaviva e via Sant' Alfonso dei liguori. Un albero a basso fusto è caduto su auto in sosta in via Sibilia a Bagnoli. È stato chiuso vico Duchesca per la caduta di vetri. Un tabellone pubblicitario è crollato a causa del vento sul tetto del deposito autobus al Corso Arnaldo Lucci. Alcune recinzioni sono state abbattute in via Marina. Una persona anziana è stata sfiorata dalla caduta di un albero mentre circolava in auto in via Miranda, nel quartiere Ponticelli ed è stata trasportata precauzionalmente in ospedale.Il Comune di Napoli - dove un Comitato operativo è riunito in permanenza con il sindaco De Magistris e l'assessore Clemente - ha rinnovato l'invito alla popolazione a limitare gli spostamenti ai casi «strettamente necessari». La Protezione Civile del Comune e la Polizia Locale, con il personale del Verde pubblico, le squadre tecniche della « Napoli Servizi», di Anm, di Citelum e dei gruppi volontari di Protezione Civile, stanno presidiando le zone più colpite ed i cimiteri di Pianura, Soccavo e Secondigliano. Da terra sono al lavoro Vigili del Fuoco, personale della Protezione civile e volontari del Wwf.Lungo la strada statale 7 Quater 'Via Domitiana' è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma in corrispondenza del km 31,100 a Castel Volturno, a causa della caduta di un albero lungo la strada. Il personale di Anas e delle Forze dell'Ordine è presente sul posto per gestire la viabilità e, si legge in una nota, ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. A Pozzuoli, dove il sindaco per precauzione in mattinata aveva chiuso il civico cimitero e le aree pubbliche, si registrano cadute di alberi di alto fusto ad Arco Felice in via Europa Unita, dove la strada è stata chiusa al traffico, in via Campana, in via Artiaco, dove in un parcheggio pubblico il crollo di un albero di un parco privato ha coinvolto tre auto in sosta. Non si registrano per fortuna danni a persone. Altre criticità sono segnalate a Monterusciello e a Baia, con il crollo di un albero a pochi passi da auto in transito. A Monte di Procida via Panoramica è stata chiusa al traffico per il crollo di un pino secolare che si è posto di traverso sulla carreggiata. In azione squadre di Vigili del Fuoco e degli uffici manutenzione giardini dei comuni flegrei. Notevoli criticità per le forti raffiche di vento anche a Quarto. Divelti numerosi tetti di mansarde con il pericolo notevole causato dalle tegole e lamiere trasportate dal vento. Abbattuti dalle intense folate di vento numerosi tabelloni pubblicitari. Anche qui al momento si registrano solo danni a cose. Non sono coinvolte persone. Altri alberi sono caduti a Castellamare di Stabia ed a Villaricca, in via Bologna, ed in via Madonna del Pantano, a Giugliano. Rami pericolanti sono stati segnalati ai Vigili del Fuoco - che hanno da questa mattina problemi di funzionamento delle linee telefoniche e di trasmissione dati - a Pollena Trocchia, in via Fusco. A Napoli, in via Poggioreale, un semaforo è pericolante. Anche in questo caso è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.