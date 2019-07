Lunedì i funerali a Somma Vesuviana. Il parroco: «Avevo celebrato le nozze»

Venerdì 26 Luglio 2019, 18:41 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 19:42

«Un ragazzo d'oro, ha frequentato la nostra chiesa dal battesimo fino al matrimonio». C'è commozione nella voce di fra Casimiro Sedzimir, parroco della chiesa Santa Croce in Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana, dove lunedì 29 alle 12 saranno celebrati i funerali di Stato di Mario Rega Cerciello, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso questa notte a Roma, ed originario della cittadina alle falde del Vesuvio. La stessa chiesa dove, poco più di un mese e mezzo fa, fra Casimiro celebrò il matrimonio di Mario e Rosa Maria.Ed ora quella stessa chiesa lo aspetta per l'ultimo saluto, l'ultimo abbraccio. «Il giorno del matrimonio - spiega il parroco francescano - Mario e Rosa Maria erano emozionatissimi, una bellissima giornata per loro. Avevano coronato il sogno d'amore». Fra Casimiro ricorda anche che il vicebrigadiere ha sempre frequentato con assiduità la chiesa, «dove è cresciuto ed ha ricevuto tutti i sacramenti, dal battesimo al matrimonio», ha spiegato. «Mario - ricorda il francescano - accompagnava anche la sorellina per la comunione, e ogni volta che tornava da Roma frequentava la nostra parrocchia».Anche il presidente della Camera Roberto Fico parteciperà ai funerali del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso nella notte a Roma, e che si terranno lunedì a Somma Vesuviana.