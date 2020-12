Napoli, riapre il parco San Gaetano Errico a Secondigliano

Domani, sabato 19 dicembre, riapre il Parco San Gaetano Errico a Secondigliano, a seguito di interventi di potatura su 12 essenze arboree e la messa in sicurezza di quattro alberature ad alto fusto presenti nell'area. Lo rende noto il Comune. In corso, inoltre, la manutenzione del verde orizzontale, che proseguirà anche nelle prossime settimane. «I prossimi interventi interesseranno anche l'implementazione dell'arredo urbano, con i progetti di riqualifica finanziati attraverso i fondi erogati da Città Metropolitana, e l'impianto di nuove essenze arboree previste dal Programma di interventi per la ripiantumazione e l'incremento del verde cittadino. L'intento è quello di garantire massima sicurezza e fruibilità all'utenza del parco, cercando di valorizzarne il patrimonio arboreo, con azioni mirate ed efficaci» ha dichiarato l'assessore al Verde Luigi Felaco.

