Napoli, vergogna ai Quartieri spagnoli: maxi discarica ​a cielo aperto vicino alla chiesa

Sabato 3 Agosto 2019, 10:31

Cumuli d'immondizia, materassi e addirittura mobili sversati. Non siamo in una strada periferica ma nel cuore di Napoli, esattamente all'angolo tra via Girardi e via Pasquale Scura, la lunga discesa che dai Quartieri conduce fino a Spaccanapoli. Proprio davanti alla chiesa di Santa Maria ad Ogni Bene dei Sette Dolori, originaria del XV secolo e la vicina stazione di polizia da giorni vi è una vera e propria discarica a cielo aperto. Nonostante le continue segnalazioni, i cumuli di immondizia aumentano ogni giorno di più. In una zona che è tuttora battuta dai turisti. Uno scempio che si spera finisca al più presto.