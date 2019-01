Napoli, la vergogna infinita dei malati curati in barella: ospedali al collasso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 8 Gennaio 2019, 07:00

I piedi gonfi, le gambe poggiate sulla sedia a causa di una trombosi. «Non ce la faccio più», ripete Vincenzo Coppetta, 84 anni, operaio in pensione dell'Italsider. È un ex lavoratore dell'acciaieria, spiega con orgoglio, il viso contratto dal dolore: supplica medici e infermieri perché gli diano una barella. Non un letto. «Solo una barella». «È qui, al pronto soccorso del Cardarelli, dalle 9 del mattino», interviene il figlio. Ma, otto ore dopo, non resta che aspettare ancora. E quest'anziano non è l'unico a subire pesanti disagi dovuti all'affluenza record negli ospedali cittadini. Sos anche dal Santobono, il polo che accoglie i bambini, posti esauriti in altre quattro strutture, 118 in difficoltà.