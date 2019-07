Napoli, vernici e solventi chimici sversati nei tombini, rovinata piazza Carità

Mercoledì 3 Luglio 2019, 17:57

«Diversi cittadini ci hanno segnalato lo sversamento di solventi chimici e vernici in un tombino sito in piazza Carità, nel pieno centro di Napoli. Tale sversamento ha rovinato la pavimentazione della piazza, oltre ovviamente, a determinare un danno di carattere ambientale. Infatti la sostanza che è stata sversata è destinata a finire nella rete fognaria, terminando il proprio percorso a mare. Da questo atto, vergognoso e profondamente delinquenziale, nascono i fenomeni di inquinamento del mare che denunciamo di continuo». Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. «Purtroppo – aggiunge Borrelli – tali episodi non sono assolutamente isolati, anzi rappresentano la normalità per tanti disonesti che non si fanno scrupoli di provocare danni ingenti all’ambiente in cui loro stessi vivono. Abbiamo segnalato il fatto avvenuto in piazza Carità alla polizia municipale. Speriamo vivamente che sia possibile risalire agli autori dello sversamento. Delinquenti del genere devono essere puniti duramente».