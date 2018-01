Sabato 6 Gennaio 2018, 14:12 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 14:58

Attimi di paura in piazza Garibaldi a Napoli al momento dell'arrivo in treno di oltre duecento tifosi dell'Hellas Verona. La Digos della questura di Napoli che monitorava l'arrivo dei supporter ospiti ha scoperto che oltre un centinaio di ultà napoletani, appartenenti alle frange violente del tifo organizzato, stavano per tendere un agguato con mazze da baseball, armi improprie e cinghie borchiate, nascondendosi nel reticolo di vicoli che circondano piazza Garibaldi. La Questura ha attivato tutti i servizi di prevenzione: da Capodichino è anche decollato un elicottero che sta sorvolando la zona compresa tra la stazione centrale e Fuorigrotta per evitare ulteriori scontri. L'accesso dei tifosi veneti a Napoli non è sottoposto ad alcun Daspo. Al momento non si registrano scontri e la situazione è sotto controllo.