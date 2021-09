Rifiuti a Napoli: dipendenti Asia verso lo sciopero, la mediazione del Prefetto

In data odierna il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha presieduto una riunione relativa allo stato di agitazione del personale dipendente della società Asia Napoli S.p.A., convocata a seguito della proclamazione di un’azione di sciopero per la data dell’11 ottobre 2021.

Alla riunione hanno partecipato, per il Comune di Napoli, l’Assessore alle Politiche sociali, trasformazione digitale, ambiente e sport, dr.ssa Donatella Chiodo; l’Assessore alle politiche del lavoro, innovazione e autonomia della città, dr. Giovanni Pagano; l’Assessore al patrimonio, al trasporto pubblico e alla mobilità, dr. Enrico Panini; il Capo di Gabinetto, dr. Ernesto Pollice; per la società Asia Napoli S.p.A., il Presidente del C.d.A., dr.ssa Maria De Marco; l’Amministratore delegato, dr. Claudio Crivario; il Direttore del Personale, dr. Piero Francesco Gargiulo; i Responsabili dell’ufficio relazioni sindacali, dr. Daniele Moscarelli e dr.ssa Tiziana Migliore; nonché, per la Fp CGIL, Maria Manocchio; per la FIt Cisl, Ciro Bernardo; per Uiltrasporti, Fabio Gigli e Giosuè Maggio; per la Fiadel, Vittorio d’Albero; per la F.L.I.A., Pasquale Marino; per la F.I.L.A.S, Francesco Napolitano e Oreste Staiano. Nel corso della riunione sono state affrontate le problematiche sollevate dalle stesse organizzazioni sindacali e relative, principalmente, alle difficoltà di interlocuzione tra parti sociali e azienda.

Il Prefetto ha sottolineato la necessità di una positiva soluzione della vertenza e, tenuto conto del rilievo che la tematica della raccolta dei rifiuti assume nel contesto dell’area metropolitana di Napoli, ha dato ampia disponibilità all’attivazione di un tavolo presso la Prefettura, in cui saranno affrontati i principali temi posti dalle organizzazioni sindacali, la cui convocazione della prima riunione avverrà a breve.