Napoli, vertice sindacale all'ospedale San Paolo: ecco la black list delle criticità

Venerdì 4 Ottobre 2019, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Rilanciare le eccellenze dell'ospedale San Paolo». È questo l'obiettivo dei lavoratori del presidio di Fuorigrotta, che si sono riuniti in assemblea stilando una lista nera dei problemi che necessitano di «concretezza e interventi rapidi» come si legge dalla nota targata Cgil, Cisl e Fials.I tre comparti sindacali che hanno indetto l'incontro due giorni fa, raccogliendo tutte le segnalazioni da infermieri, medici e operatori ospedalieri hanno relazionato un vero e proprio decalogo con specifiche richieste da sottoporre alla dirigenza dell'ospedale. Assolute priorità evidenziate dai sanitari del San Paolo, sono state l'apertura »definitiva del reparto di Cardiologia e l'arrivo certo e sicuro dell'apparecchio per la risonanza magnetica già acquistato» oltre al «potenziamento di tutte le aree di emergenza e urgenza e dell'attività chirurgica» come ha spiegato Lello Pavone della Fials.Per rilanciare il presidio di Fuorigrotta che conta un bacino di utenze vicino al mezzo milione di abitanti compresi tra l’area flegrea di Napoli e altri Comuni tra cui Pozzuoli e Quarto, secondo i rappresentanti di Cgil, Cisl e Fials servono in primis risorse. «Bisogna risolvere l'atavica carenza di personale medico, infermieristico, tecnico e di operatori socio sanitari, ostetriche e personale amministrativo» è stato detto durante la riunione, sottolineando la necessità del «regolare funzionamento h12 per gli interventi di elezione nel complesso operatorio».Un altro aspetto fondamentale per i lavoratori riuniti in assemblea è stato quello legato alle aggressioni e al demansionamento. «Basta violenza e stress da lavoro» questo lo slogan lanciato dagli esponenti sindacali che hanno puntato il dito anche su due situazioni in sospeso per le quali chiedono spiegazioni ai vertici Asl.«Si tratta del problema delle graduatorie delle ostetriche, pronte dal dicembre del 2018 per l'attivazione dello scorrimento ma ancora ferme per cui in reparto si lavora con una sola ostetrica a turno, condizione fuori legge - precisa Carmine Ferruzzi della Fials - e il reparto di Medicina di Urgenza è ancora sprovvisto di un medico per il turno di notte».