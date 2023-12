Ex dipendenti Whirpool a messa con il vescovo di Napoli

Oggi il Vescovo di Napoli Domenico Battaglia ha presieduto una messa con gli ex lavoratori di Whirlpool di via Argine, oggi in forza alla Italian Green Factory, che hanno festeggiato il Natale con un brindisi nella sala sociale dello stabilimento.



«Il nostro augurio, con la benedizione della santa Messa - dicono gli operai - è per un futuro nuovo, un futuro da riscrivere, fatto di certezze, di lavoro e crescita che garantisca la capacità di attingere ai valori che hanno contraddistinto la nostra spunta verde, così da realizzare quella felicità collettiva che ci rende orgogliosi di aver scelto di lottare per questa città. Affinché ci possa essere garantito futuro e lavoro a tutti».



«Oggi attraverso le parole di don Mimmo Battaglia - aggiungono i lavoratori - riscopriamo la bellezza del Natale e della speranza che abbiamo coltivato nei nostri cuori ed è stata il motore di tutta la nostra lotta e della nostra resistenza.